İngilizler çılgın rakamı açıkladı! Yıllık ücreti…

Beşiktaş'tan Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun için Ada basınından flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferi için Everton’la el sıkışıldığı iddia edilirken İngiliz basını Cenk’in alacağı yıllık ücreti açıkladı

Yıllık 8.5 milyon euro!

İngiliz The Sun’ın haberine göre Everton, Cenk Tosun’la kesin olarak anlaştı. İngiliz ekibi yıldız golcüye yıllık 7.5 milyon pound (8.5 milyon euro) verecek.

Beşiktaş’a 28 milyon pound!

Yarın imza için Goodison Park’a gidecek olan Cenk Tosun haftalık 145.000 pound kazanacak. Kendisini 4.5 yıllık Everton’lı yapacak sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun için Everton, Beşiktaş’ta 25 milyon pound + 3 milyon pound bonus olmak üzere 28 milyon pound ödeyecek.

Cenk Tosun şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere’de bulunuyor.

Everton ayrıca Cenk Tosun takıma katılığı anda Niasse’yle de yollarını ayıracak.

Beşiktaş’tan yıllık 1.7 miyon euro alıyordu!

Yıldız futbolcu Beşiktaş ile olan sözleşmesinde KAP’a maaşını 2018-2019 yılı için 1.7 milyon euro olarak açıklamıştı. İşte o açıklama…

2014-2015 sezonu için 1.7 Milyon Euro, 2015-2016 sezonu için 1.45 Milyon Euro, 2016-2017 sezonu için 1.5 Milyon Euro, 2017-2018 sezonu için 1.6 Milyon Euro ve 2018-2019 sezonu için de 1.7 Milyon Euro garanti ücreti ödeyecek.

Oyuncuya ayrıca, tüm sezonlar için geçerli olmak üzere 10.000 Euro maçbaşı ücreti ödenecek. Bu transfer için Gaziantepspor’a herhangi bir transfer bedeli ödenmeyecek.

(Milliyet)

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