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Hikmet Karaman’dan ‘Aytemiz Alanyaspor’ paylaşımı

Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı dedikodularını doğruladı.
10:101 Ocak 2018
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Hikmet Karaman’dan ‘Aytemiz Alanyaspor’ paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor’un, Hikmet Karaman ile anlaştığı iddia edilmişti. Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, “Alanyaspor hayırlı olsun” mesajlarına, “Teşekkürler” şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.

DHA

Etiketler
Aytemiz Alanyaspor hikmet karaman
Son güncelleme: 12:40 | 01.01.2018
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