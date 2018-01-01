Emrah Adana Demirspor yolcusu!

G.Saray'da takımdan gönderilmesi planlanan Emrah Başsan'a ilk teklif Adana Demirspor'dan geldi.

Galatasaray’da yeni transferlere yer açma adına gönderilmesi düşünülen Emrah Başsan’a ilk teklif Adana Demirspor’dan geldi.

TFF 1. Lig ekibi, Emrah’ı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulundu. Güney ekibinin 25 yaşındaki orta sahanın 225 bin euro olan yarım sezonluk maliyetini karşılaması halinde sarı-kırmızılılar bu transfere izin verecek. Emrah bu sezon Süper Lig’de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivas Belediye ile oynanan iki karşılaşmada oynarken 1 gol, 1 asistle takımın galibiyetlerine katkı sağladı.

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