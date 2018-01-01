Cenk Tosun’dan flaş Gaziantepspor paylaşımı

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, kapanma kararı alan Gaziantepspor'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Cenk, "Bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan 'Gaziantepspor'a Gaziantep Şehri sahip çıkmalıdır. Büyük Gaziantepspor Taraftarı Bu Çınarın Yıkılmasına Göz Yummamalıdır!" dedi.