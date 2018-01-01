Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan şoke eden Vagner Love ve Fatih Terim iddiası

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Vagner Love'ı transfer etmek için menajerleri araya soktuğunu iddia etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un başkanı Hasan Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında olay yaratacak açıklamalar yaptı.

A Spor’da yayınlanan bir programa katılan Çavuşoğlu, golcü futbolcu Vagner Love hakkında konuşurken, “Beşiktaş’tan bir teklif gelmedi. Fikret Orman ile iyi bir dostluğumuz var. Emre Akbaba ve Vagner Love’ı satmayı düşünmüyoruz” dedi.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim için sert ifadeler kullanan Çavuşoğlu, “Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in tercümanına Vagner Love’u arattırdığı söyleniyor. Vagner’i, bir tane kulübün tercümanı arıyor. Vagner Love’un yurt dışındaki menajeri, Türkiye’deki menajerine söylüyor bunu. Fatih Terim, benim futbolcumu arattırıyor. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca’nın arattığını, Vagner’in Brezilya’daki menajeri, Türkiye’deki menajerine söylüyor. Fatih Terim bunu yapmadıysa çıkıp söylesin” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in konudan haberdar olmadığını düşündüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum.” yorumunda bulundu.

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HİKMET KARAMAN’LA ANLAŞMAYI AÇIKLADI

Çavuşoğlu ayrıca teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray’dan ayrılan Igor Tudor’u getirecekleri iddiasına ise, “Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz” yanıtını verdi.

Teknik direktör Hikmet Karaman’ı göreve getireceklerini doğrulayan Çavuşoğlu, “Hikmet hoca ile prensipte anlaştık. Kendisi yurt dışındaydı. Alanya’da resmi sözleşme imzalayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

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