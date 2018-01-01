Abdullah Avcı eleştirilere sert çıktı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Beşiktaş’tan sonra ülke puanına en çok katkı veren takım biziz. 4 senedir de ligin zirvesindeyiz. Bu mu vizyonsuzluk!” dedi.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, “Şampiyonluk yarışında biz de varız” dedi. NTVSpor’da soruları yanıtlayan başarılı teknik adam, vizyonsuzluk eleştirilerine tepki göstererek, “Beşiktaş’tan sonra en fazla puan katkısı veren takımız. ‘Beşiktaş maçı nedeniyle rotasyon yapıyor.’ denildi. Ben rotasyon yapmadım. Medyanın istediği takım iki maçta 1 puan aldı. Rotasyon diye söz edilen de 7 puan aldı. Biz son top ile kaçırdık. Rotasyon asıl Karabük maçındaydı. Ben vizyonsuz bir adam olsam; Sevilla maçı da vizyonun nasıl olduğunu gösteriyor” dedi. Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil ettiklerini, Avrupa Ligi’nde ter döktüklerini hatırlatan Avcı, “Avrupa’da oynamanın yanında 4 senedir de hep ligin zirvesindeyiz. Bu mudur vizyonsuzluk” diye tepkisini dile getirdi.

YARIŞTA BİZ DE VARIZ

Süper Lig’de yarışta oyuncu kalitesini yükselttiklerinin altını çizen Avcı, “Ligde en fazla pas yapan takım biziz. Geçen sene takım savunmasını çok iyi uyguladık. Şampiyonluk yarışında oyuncu kalitesini yükselttik. Ligin en çok ayağa pas yapan takımı biziz. Galatasaray’ı yenip; Vodafone Park’ta da Beşiktaş karşısında istatistik olarak da; oyun kalitesi olarak iyiydik. Bu, şampiyonluk yolunda ‘Biz de varız.’ anlamına geliyor. Avcı oyuncuları için de övgü dolu sözler söyledi: “Elia, Hollanda kökeninden yetişmiş, klasik kenar oyuncusu, merkez ortaya sahaya geliyor ve savunmaya yardım yapıyor. Bize çok şey öğretti. Kerim’den ikinci yarı çok şeyler bekliyorum. Clichy, tek başına profesyonel. Caiçara, bizim olmazsa olmazlarımızdan. Adebayor, oynamayı seviyor, arkadaşlarını çok rahatlatıyor.”

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