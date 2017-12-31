Uygun: Beşiktaş, Bayern’i eleyip finale kalabilir

Teknik direktör Bülent Uygun TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Bayern Münih ne kadar güçlü olursa olsun orada Kara Kartal var. Beşiktaş'ın turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Bayern Münih'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilir.

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