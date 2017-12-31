Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Uygun: Beşiktaş, Bayern’i eleyip finale kalabilir

Teknik direktör Bülent Uygun TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Bayern Münih ne kadar güçlü olursa olsun orada Kara Kartal var. Beşiktaş'ın turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Bayern Münih'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilir.
12:3631 Aralık 2017
0
Uygun: Beşiktaş, Bayern’i eleyip finale kalabilir

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşmişti. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla büyük alkış alan siyah beyazlılara bir yorumda Bülent Uygun’dan geldi.

31 Aralık 2017 Cenk Tosun rekorla gitti! Artık an meselesi... Beşiktaş ve Everton kulüpleri, Cenk Tosun için anlaşmaya çok yaklaştı, dev transfer resmi imzaların atılmasına kaldı. Cenk Tosun eşi ile birlikte dün Londra'ya gitti. İlgili Haberi Oku

Bülent Uygun yaptığı açıklamalarda Beşiktaş ve Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih’i değerlendirdi. Uygun, “Bayern Münih ne kadar güçlü olursa olsun orada Kara Kartal var. Beşiktaş’ın turu geçeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Bayern Münih’i eleyip Şampiyonlar Ligi’nde final oynayabilir” dedi.

Etiketler
bayern münih beşiktaş bülent uygun
Son güncelleme: 12:56 | 31.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER