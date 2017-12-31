Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf! Yusuf Yazıcı ve ‘Kardeş Sofrası’

Trabzonspor'un genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yaptıkları paylaşım dün akşam sosyal medyaya damga vurdu.

ÜMİT GENÇ

Trabzonspor’un Süper Lig’de parlayan 2 genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür dün akşam sosyal medyanın gündemindeydi…

Bordo mavililerin alt yapıdan yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı genç futbolcular dün akşam takım arkadaşları Uğurcan Çakır’ın nişan törenine katıldı. Yusuf Yazıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımla Uğurcan ve nişanlısı Kübra Ayyıldız’ı tebrik etti.

Genç yıldız daha sonra Abdülkadir’in de bulunduğu yer sofrasını ‘Kardeş Sofrası’ notunu yazarak paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan bu fotoğraf twitter’da gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Yusuf Yazıcı çok büyük topcu olucak, adam mutezavilikte zirve yapmış, gece hayati yok hicbiseyi yok. — Emirhan Kaba (@Emir37234) 30 Aralık 2017

Ünlü-ünsüz, zengin-fakir farketmeksizin bizi birbirimize yakınlaştıran şey; samimiyet, geçmişini unutmamak ve geçmişinle barışık olmak. Bu karede bunun güzel bir örneği. Yüreklerinize sağlık.@yaziciyusuf97 pic.twitter.com/Vf0cSwYy4q — Dağıstan Dağlı (@dagistandagli) 30 Aralık 2017

Yusuf Yazıcı tertemiz Anadolu kokuyorsun be helal olsun — Paul Le Guen (@paulleguen16) 30 Aralık 2017

Çoğu futbolcunun egosu kaldırmaz böyle şeyleri. Helal olsun — Mert Ersoy (@mertersoy91) 30 Aralık 2017