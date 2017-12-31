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Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf! Yusuf Yazıcı ve ‘Kardeş Sofrası’

Trabzonspor'un genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yaptıkları paylaşım dün akşam sosyal medyaya damga vurdu.
10:5531 Aralık 2017
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Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf! Yusuf Yazıcı ve ‘Kardeş Sofrası’

ÜMİT GENÇ

Trabzonspor’un Süper Lig’de parlayan 2 genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür dün akşam sosyal medyanın gündemindeydi…

Bordo mavililerin alt yapıdan yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı genç futbolcular dün akşam takım arkadaşları Uğurcan Çakır’ın nişan törenine katıldı. Yusuf Yazıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımla Uğurcan ve nişanlısı Kübra Ayyıldız’ı tebrik etti.

Genç yıldız daha sonra Abdülkadir’in de bulunduğu yer sofrasını ‘Kardeş Sofrası’ notunu yazarak paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan bu fotoğraf twitter’da gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Etiketler
abdülkadir ömür trabzonspor yer sofrası Yusuf Yazıcı
Son güncelleme: 11:02 | 31.12.2017
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