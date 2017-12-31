Nike, Barcelona’nın Philippe Coutinho transferini resmen duyurdu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi artık an meselesi... Ünlü spor giyim markası Nike, resmi sitesinde Katalan devinin ürünlerinin satıldığı bölümde Coutinho transferini resmen duyurdu.

SKOR DIŞ HABERLER / Ünlü spor giyim markası Nike, Liverpool’un yıldızı Philippe Coutinho’nun Barcelona’ya transferini resmen açıkladı.

Barcelona’nın resmi forma sponsoru olan Nike, kendi sitesinde Katalan devinin ürünlerinin satıldığı bölüme Coutinho’nun Camp Nou için hazırlandığı ifadelerine yer verdi.

Barça’nın 2017-18 ürünlerinin yer aldığı bölümde “Philippe Coutinho Camp Nou ışıkları için hazır. 2017-18 Barcelona ürünlerini ‘Sihirbaz’ın adıyla al. Sadece 6 Ocak’a kadar geçerli” ifadeleri yer aldı. İspanya basınında yer alan haberlerde ise, Barcelona’nın transferi 3 Ocak tarihinde duyurabileceği belirtildi. Liverpool geçtiğimiz günlerde 75 milyon pound’a Southampton’dan savunma oyuncusu Virgil van Dijk’i transfer etmişti.

Vasco altyapısında yetişen 25 yaşındaki Brezilyalı Coutinho, 2008’de Inter’e transfer olmuştu.

2012 yılında Espanyol’da kiralık forma giyen ve 2013 yılında 13 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olan Coutinho, son 2 sezondur sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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