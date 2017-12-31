Muratpaşa Belediyespor 411 golle ligin en skorer takımı oldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıda 12'de 12 yaparak sezona damga vuran Muratpaşa Belediyespor rakip filelere adeta gol oldu yağdı. 12 maçta toplam 411 gol kaydeden Melekler, maç başına 34.25'lik bir gol ortalamasıyla rakiplerini domine ederken Yasemin Şahin Tekin kaydettiği 73 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Onu 70 golle takımın deneyimli ismi Yeliz Özel takip etti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin sezonun ilk yarısına damgasını vuran Muratpaşa Belediyespor, namağlup liderliğin yanı sıra ligin en çok gol üreten takımı oldu. Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde rakip filelere bıraktığı 411 golle ligin en skorer takımı olan Muratpaşa Belediyespor'da Yasemin Şahin Tekin ve Yeliz Özel kaydettikleri 143 golle rakip fileleri gol yağmuruna tuttu. Sezonun ilk yarısında oynadığı 12 maçın 12'sini de kazanan ve 24 puanla zirvede yer alan Melekler, bu maçlarda rakip fillere 411 gol attı.

Gol kraliçeleri

Ligin en çok sayı üreten takımı olan Muratpaşa'da Yasemin Şahin Tekin kaydettiği 73 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Onu 70 golle takımın deneyimli ismi Yeliz Özel takip etti. Takımın toplam ürettiği gollerin yüzde 42'si Tekin ve Özel'den geldi.

Muratpaşa Belediyespor, ilk yarıda 34.25'lik bir gol ortalamasıyla oynarken en çok sayı kaydettikleri maç ligin 11'inci haftasında karşılaştıkları Anadolu Üsküdar oldu. Muratpaşa bu maçta rakip filelere 42 sayı bırakırken en az sayı kaydettikleri karşılaşma ise 2'nci hafta oynadıkları Zağnos maçı oldu. Zorlu geçen karşılaşmada Muratpaşa Belediyespor 27 gol kaydetti. Sosyal medyayı sallayan soyunma odası dansı! Dünya Hentbol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 33-21 mağlup eden İsveç Hentbol Milli Takımı soyunma odasında yaptıkları dans ile sosyal medyayı salladı. İlgili Haberi Oku