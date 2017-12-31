Manchester United’ın golcüsü Romalu Lukaku bayıldı, sahayı sedyeyle terk etti

Manchester United'ın yıldız forveti Romelu Lukaku, Southampton maçında rakibi Wesley Hoedt ile kafa kafaya çarpışınca baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, Southampton maçında yaşadığı sakatlıkla korkuttu.

Ligde Southampton ile karşılaşan Manchester United, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda yara alırken forvet oyuncusu Lukaku’nun sakatlığı ile şoke oldu.

Maçın henüz 8. dakikasında Southampton’on oyuncusu Wesley Hoedt ile kafa kafaya çarpışan Belçikalı futbolcu baygınlık geçirdi. Oyun alanına giren sağlık görevlileri, Lukaku’ya oksijen maskesi taktı.

Yıldız futbolcunun kontrol amacıyla geceyi hastanede geçirdiği öğrenilirken Everton maçında sahada olamama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Öte yandan Oyundan çıkan Lukaku’nun yerine Manchester United’da Marcus Rashford dahil oldu.

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