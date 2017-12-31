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Kadın futbolda tarihi fark: 20-1

Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Sakarya Ankaspor Kadın Futbol Kulübü'nü 20-1 yendi.
13:5031 Aralık 2017
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Kadın futbolda tarihi fark: 20-1

Kadınlar Futbol 3’üncü Lig 3’üncü Grup maçında Kocaeli, İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda ligin ilk yarısının son maçında Sakarya Ankaspor ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 8-1 önde bitiren Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, ikinci yarı attığı gollere karşılaşmayı 20-1 kazandı.

Kocaeli ekibinden Erva ve Kübra 6’şar gole imza atarak galibiyette başrol oynarken, Sakarya Ankaspor’un tek golünü Gizem kaydetti.

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ligin ilk yarısını lider kapattı.

31 Aralık 2017 Muratpaşa Belediyespor 411 golle ligin en skorer takımı oldu Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıda 12'de 12 yaparak sezona damga vuran Muratpaşa Belediyespor rakip filelere adeta gol oldu yağdı. 12 maçta toplam 411 gol kaydeden Melekler, maç başına 34.25'lik bir gol ortalamasıyla rakiplerini domine ederken Yasemin Şahin Tekin kaydettiği 73 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Onu 70 golle takımın deneyimli ismi Yeliz Özel takip etti. İlgili Haberi Oku

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