Dünyanın konuştuğu tekme! De Bruyne sedye ile maçı terk etti

Bu sezonun en flaş ismi Kevin De Bruyne korkunç bir tekmenin kurbanı oldu.

SKOR DIŞ HABERLER / Bu yıl gösterdiği performans ile futbol dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Kevin De Bruyne için sakatlık şoku. 0-0’lık beraberlik ile City’nin 18 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği Crystal Palace deplasmanında yıldız oyuncu çok sert bir müdahale ile yerde kaldı.

Maçın son anlarında Crystal Palace bir penaltı atışından yararlanamadı ve dönen top karşı bir atağa dönüşecekken Jason Puncheon, De Bruyne’ü çok sert bir tekmeyle yere indirdi. Sert faul sonrası hem Puncheon hem de De Bruyne sahayı sedye ile terk etti.

Hakem Jonathan Moss’un pozisyonu sadece sarı kart ile geçiştirmesi ise büyük tepki topladı.

De Bruyne’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

BU SEZON TARİH YAZIYOR Barcelona’nın eski yıldızı Xavi’nin “Messi” benzetmesi yaptığı 26 yaşındaki Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, bu sezon Manchester City’nin hücum organizasyonunda kilit rol üstleniyor.

Xavi Hernandez: Kevin De Bruyne, Manchester City`nin Messi`si İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın unutulmaz futbolcularından Xavi, Manchester City hakkında konuşurken Pep Guardiola'nın oynattığı futbolu övdü İlgili Haberi Oku Geçen sezon 6 gol ve 18 asistle asist krallığını elde eden De Bruyne bu sezon ise oyununun kurulumunda en önemli isim olarak ön plana çıkıyor. Bu sezon da 9 asistle asist krallığı yarışının zirvesinde yer alan yıldız orta saha oyuncusu maç başına 74.19 isabetli pas ile oynuyor.