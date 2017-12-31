Cenk’in yerine 4 aday! Hangisi Kartal olacak?

Beşiktaş Cenk Tosun’un alternatifini arıyor. Siyah beyazlı yönetim, belirlediği adaylar arasında karar verip, yeni forvetini kadrosuna katacak.

Cenk Tosun'un Everton'a 25 milyon Euro karşılığında tranferi için imza aşamasına gelen siyah beyazlı yönetim, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmaya hazırlanıyor.

Cenk'in boşluğunu doldurmak isteye futbol komitesi, belirlediği adaylar arasında tercih yapacak. Gündemindeki ilk isim Demba Ba… Shanghai Shenhua ile yollarını ayıracak olan Ba, bedelsiz olarak transfer edilebilir. Ancak Senegalli oyuncunun son bir buçuk yılda sadece 2 maça çıkması yönetimi düşündürüyor. Geçen sezonun 2. yarısında siyah beyazlı formayı giyen 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi olsa da, maç eksiği transferin önündeki en büyük engel.

Cenk Tosun`un maaşı belli oldu! 2 ya da 3 Ocak... Beşiktaş Kulübü ile Eveton arasındaki Cenk Tosun'un transfer görüşmeleri sonlandı. İki kulüp, 25 yaşındaki golcünün transferi için el sıkıştı. Cenk Tosun'un alacağı ücret de belli oldu. İlgili Haberi Oku

Listedeki diğer isim menajerler tarafından önerilen Musa Sow… Bonservisi Dubai'nin Al Ahli takımında olan Senegalli oyuncu 6 aylığına kiralanabilir. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynadığı dönem “Türkiye'de sadece Fenerbahçe forması giyerim.” açıklaması yönetimde fikir ayrılığına neden oldu. Bu durumu değerlendiren Siyah Beyazlılar, Sow konusunda da kesin kararını vermedi.

Uygun: Beşiktaş, Bayern`i eleyip finale kalabilir İlgili Haberi Oku

Gündemdeki diğer bir isim Atiba'nın önerisi ile listeye eklenen Kanadalı forvet Cyle Larin… Kulübü Orlando City ile sözleşmesi biten 22 yaşındaki oyuncu, bedelsiz olarak transfer edilebilir. Kariyerine Meksika'nın Tigres takımında devam eden Andre Pierre Gignac da listede bulunuyor. Fransız oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra tamamlanıyor. Bu durum nedeniyle düşük bir bonservis ile transfer gerçekleşebilir. Ancak yıllık ücretinin 4 milyon Euro'nun üzerinde olması transferin önündeki en büyük engel. Yönetim kısa süre içinde kararını verip, yeni forvetini kadrosuna katacak.