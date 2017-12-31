Cenk Tosun’un maaşı belli oldu! 2 ya da 3 Ocak…

Beşiktaş Kulübü ile Eveton arasındaki Cenk Tosun'un transfer görüşmeleri sonlandı. İki kulüp, 25 yaşındaki golcünün transferi için el sıkıştı. Cenk Tosun'un alacağı ücret de belli oldu.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’a transferi için artık sona gelindi. İstanbul’da Everton Futbol Direktörü Steve Walsh’ın siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede anlaşma sağlandı. İşte Cenk Tosun transferinin detayları…

Başkan Fikret Orman’ın Güney Afrika tatili sırasında sık sık telefonla katıldığı görüşmelerde Beşiktaş ve Everton, ortak noktada buluştu. Bu anlaşma neticesinde Everton Kulübü, Cenk Tosun’un bonservis bedeli için siyah-beyazlılara 23 milyon Euro ödeyecek.

Ayrıca 2 milyon Euro anlaşmaya 2 milyon Euro bonus ödeme yazıldı ve Cenk’in bonservis bedeli toplamda 25 milyon Euro’yu buldu.

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CENK’E YILLIK 4 MİLYON EUROLUK MAAŞ!

Beşiktaş ile Everton’ın ardından 26 yaşındaki golcü futbol da İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. Everton, Cenk Tosun ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. İngiliz kulübü, golcü isme yıllık 4 milyon Euro maaş verecek.

Cenk Tosun rekorla gitti! Artık an meselesi... Beşiktaş ve Everton kulüpleri, Cenk Tosun için anlaşmaya çok yaklaştı, dev transfer resmi imzaların atılmasına kaldı. Cenk Tosun eşi ile birlikte dün Londra'ya gitti. İlgili Haberi Oku

BU HAFTA RESMEN AÇIKLANACAK

İki kulüp arasında anlaşmanın ardından kısa bir süre içerisinde son detaylar da sonuca bağlanacak ve 2 Ocak ya da 3 Ocak’ta bu transfer resmen açıklanacak.

BABASI VE MENAJERİ DE İNGİLTERE’DE

Öte yandan Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun’un İngiltere’ye gitmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Cenk Tosun’un babası ve menajeri de İngiltere’ye gitti. Transferinde sona gelinen milli golcünün kısa bir süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.