Cenk Tosun rekorla gitti! Artık an meselesi…

Beşiktaş ve Everton kulüpleri, Cenk Tosun için anlaşmaya çok yaklaştı, dev transfer resmi imzaların atılmasına kaldı. Cenk Tosun eşi ile birlikte dün Londra'ya gitti.

Beşiktaş’da İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, dün Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile bir kez masaya otururken, 30 milyon pound bonservis bedeli istediklerini bildirdi. İlk olarak 20 milyon euro öneren İngilizler rakamı daha sonra 25 milyon euroya kadar çıkarıp, bonusların yanı sıra satıştan yüzde 10 pay vermeyi de kabul etti.

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transferi resmi imzaya kaldı.

Transferde tüm enerjisini Cenk Tosun üzerine yoğunlaştıran siyah-beyazlılar, Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile dün ikinci kez bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüp adına görüşmeleri yürüten İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi 30 milyon pound istediklerini tekrarlarken, İngiliz ekibi 20 milyon euro teklif etti. Aradaki fark nedeniyle Çebi görüşmeleri kapatmak üzereyken, Everton Kulübü bonservis rakamını 25 milyon euroya kadar yükseltti.

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Beşiktaş'ın 30 milyon pound ısrarı üzerine, İngilizlerin bir dahaki satıştan yüzde 10 pay ve Cenk'in forma giyeceği maç sayısı ile atacağı gollere göre belirlediği bir bonus paketini de sözleşmeye dahil ettiği bildirildi. Kıran kırana pazarlıklar sonunda tarafların anlaşmaya çok yaklaştıkları belirlendi. Cenk Tosun'u dün götürmeyi planlayan ancak henüz anlaşmanın kesinleşmemesi nedeniyle İngiltere'ye yalnız dönen Steve Walsh'ın, en kısa sürede Beşiktaş'ın kararını beklediğini Ahmet Nur Çebi'yi bildirdi.

CENK TOSUN LONDRA’YA GİTTİ!

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte dün saat 17:30’da British Airways’e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Londra’ya gitti.Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. Transfer görüşmeleri için Dubai tatilini iptal eden Cenk, görüşmelerin beklediğinden daha uzun sürmesi üzerine yeni tatil planı yaptı. Eşi ile birlikte Londra’ya giden milli golcü, Londra’da hem yılbaşı tatili yapacak hem de yeni yılın ilk günlerinde iki tarafın anlaşmasını bekleyecek. Cenk anlaşmaların imzalanması halinde Londra’dan Liverpool’a geçecek.

Cenk Tosun’un gidişi sosyal medyada da gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar Cenk için veda mesajları paylaştı…

Cenk gitti. Ben bittim. Yolun açık olsun Paşam. — . (@vasifsizcurnata) 30 Aralık 2017

Everton, Cenk Tosun’un transferi için Beşiktaş ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Cenk Tosun yıllık 3.5 milyon Euro’dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yolun açık olsun paşam pic.twitter.com/w3o6rVQ02r — HepBirlikte.. (@yasar6616) 30 Aralık 2017

Aslanım benim be yolun açık olsun paşam @CenkTosun_ — Furki (@Furkanzen7) 30 Aralık 2017

Yolun Açık Olsun PaşamSen Her Şeyin En Güzelini Hak Ediyorsun @CenkTosun_ pic.twitter.com/jPzrJkLj97 — RPW Beşiktaş Yazar (@authorbesiktas) 30 Aralık 2017

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COME TO EVERTON!

Everton Kulübü Menajeri Sam Allardyce'ın, Cenk Tosun'u telefonla arayarak, bizzat İngiltere'ye davet ettiği ortaya çıktı. Cenk'e övgü yağdıran İngiliz çalıştırıcının, “En kısa sürede seni takımımda görmeyi çok isterim. Senin gibi bir futbolcuyla birlikte çalışma şansına umarım sahip olurum” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Sam Allardyce'a sözleri için teşekkür eden Cenk'in ise Premier Lig'de forma giymeyi çok arzuladığını dile getirdiği öğrenildi. Daha önce Cyrstal Palace ve Newcastle United'dan teklif alan Cenk Tosun'u bu kulüplere kaptırmak istemeyen Sam Allardyce'ın bu nedenle golcü oyuncu konusunda devreye girdiği de aktarıldı.

REKOR TRANSFER

Cenk Tosun 25 milyon euro (113 milyon lira) bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olursa Türk futbol tarihine geçecek. Cenk için Beşiktaş'a ödenecek rakam, bir Türk kulübünün, yerli oyuncu için kazandığı en büyük bonservis bedeli olarak kayıtlara geçecek. Cengiz Ünder sezon başında 13,4 milyon euro karşılığında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olarak rekor kırmıştı.

GÜNEŞ ETKİSİ

Cenk Tosun'un kariyerinin yükselişinde Şenol Güneş'in etkisi ciddi anlamda göze çarpıyor. 2015 yılından beri Güneş ile çalışan Cenk, her anlamda gelişti. 26 yaşındaki forvet kariyerindeki en yüksek gol ortalamasına tecrübeli teknik adam ile ulaştı. Şenol Güneş yönetimindeki 112 maçta 55 gol kaydedip, 15 de asist yapan Cenk, 2.2 maçta 1 gol gibi başarılı bir ortalama tutturdu. Milli oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki 64 golün 55'ini Şenol Güneş döneminde buldu.

ROONEY İLE OYNAYACAK

Everton'la 4,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Cenk Tosun'un, Menajer Sam Allardyce'ın sisteminde nasıl oynayacağı da analiz edildi.

İngiliz basınında yapılan taktik içerikli haberde, Allardyce'ın 4-2-3-1 ya da 4-4-1-1 gibi tek forvetli sistemleri kullanıp, Cenk'i merkezde birinci santrfor yapacağı ifade edildi. Takımın oyun kurucu pozisyonunda Manchester United'dan transfer Wayne Rooney'nin olacağı belirtilirken, hücum hattında ilginç bir ikili doğacağı yazıldı. Buna göre ileride Rooney ile Cenk'in arkalı önlü görev yapacakları vurgulandı.

‘KAPTAN YAPIN’

Everton taraftarları sosyal medyada adeta Cenk için kampanyalar düzenliyor. Bir an önce golcü yıldızın transferinin açıklanmasını isteyen Maviler, sık sık videolar ve görseller paylaşıyorlar. Cenk'in, Osmanlı maçı ardından taraftarları selamlaması İngiliz taraftarları çok heyecanlandırdı. İngilizler, Cenk'e duyulan bu sevgiyi gösterip, “Tosun'u Everton'da kaptan yapın” mesajları bile paylaştı.

64 GOL ATTI

Beşiktaş forması altında 3,5 sezonu geride bırakan Cenk Tosun 73'ü ilk 11'de olmak üzere 142 resmi maçta görev yaptı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran başarılı futbolcu 13 kez sarı kart görürken, kırmızıyla hiç oyun dışı kalmadı.