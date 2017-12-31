Beşiktaş Sompo Japan – Fenerbahçe Doğuş: 71-76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş, ikinci çeyrekte farkı 24 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13’üncü hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan’ı 76-71 mağlup etti.

Akatlar Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, ilk periyodu 21-10 önde geçti. 2’nci periyotta baskısını artıran sarı-lacivertliler, çeyrek içinde farkı 24’e kadar yükseltti. Daha sonra Beşiktaş’ın hücumda toparlanmasının ardından fark 15’e indi ve devreye 45-30’luk Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile girildi.

3’üncü periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran siyah-beyazlı ekip, farkı indirmeye çalışsa da periyot, Fenerbahçe’nin 65-51’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın final periyodunda da rakibinin baskısına rağmen skor üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Doğuş, parkeden 76-71 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 11’inci zaferine ulaşırken, Beşiktaş Sompo Japan 4’üncü mağlubiyetini aldı.

ATIBA DA MAÇTA

Öte yandan Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularından Atiba Hutchinson da dev derbiyi izlemek için Akatlar Spor Salonu’na geldi. Atiba, çocukları ile birlikte mücadeleyi tribünden takip etti. Kanadalı oyuncu maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

KAPALI GİŞE

Akatlar Spor Salonu’nda oynanan maça siyah-beyazlı taraftarların ilgisi büyüktü. 3 bin 200 seyirci kapasitesine sahip salonda boş koltuk kalmadı. Fenerbahçeli taraftarlar ise basketboldaki derbilerde uygulanan deplasman seyircisi yasağı sebebiyle tribünde yer alamadı.