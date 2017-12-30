UEFA tüm zamanların kulüpler sıralamasını açıkladı! İlk 20’de tek Türk takımı var

UEFA tüm zamanların kulüpler sıralamasını açıkladı. Galatasaray ilk 20'de 20. sırada yer alırken Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü oldu.

UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2’nci sırada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3’üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.

Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20’nci, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü sırada yer aldı. İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

Sporda 2017 yılı böyle geçti 2017 yılı geride kalırken spor dünyasına damga vuran olayları sizler için derledik. Türk sporu birçok branşta ilklere imza attı. İlgili Haberi Oku

1 – Real Madrid

2 – Bayern Münih

3 – Barcelona

4 – Manchester United

5 – Juventus

6 – Milan

7 – Benfica

8 – Porto

9 – Liverpool

10 – Arsenal

20 – Galatasaray

47 – Fenerbahçe

51 – Beşiktaş

113 – Trabzonspor