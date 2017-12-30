Trabzonspor, Aziz Behich için nabız yokluyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un başarılı savunmacısı Aziz Behich için Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'un da devreye girdiği iddia edildi.

Bursaspor'da ligin ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor'un nabız yokladığı öğrenildi.

Süper Lig'in ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'in ismi birçok kulüple anılıyor.

Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen 27 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'un da radarına girdiği öğrenildi.

Bordo-mavili kulübün Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştüğü ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi.

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