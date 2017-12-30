Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 74-67 Galatasaray Odeabank

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, konuğu Galatasaray Odeabank'ı 74-67'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13’üncü hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, kendi sahasında Galatasaray Odeabank’ı 74-67 mağlup etti. Cebeci Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 19-14 önde kapattı. 2’nci periyotta Galatasaray Odeabank ilk çeyreğe kıyasla daha iyi bir performans gösterirken, 20-19’luk çeyrek skoru yakaladı.

İlk yarı 38-34 İstanbul BBSK üstünlüğü ile tamamlandı. 3’üncü periyotta savunmadaki sertliğini artıran Galatasaray Odeabank, 17-10’luk çeyrek skoruyla final periyoduna 51-48 önde girdi. Maçın son bölümünü iyi oynayan İstanbul BBSK, parkeden 74-67 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İstanbul BBSK ligdeki 7’nci galibiyetine uzanırken, Galatasaray Odeabank 8’inci mağlubiyetini aldı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay BŞB 74-71 Beşiktaş Beşiktaş, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay BŞB deplasmanında 74-71'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku