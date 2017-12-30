Tahincioğlu Basketbol Süper Lig | TOFAŞ 92-88 Demir İnşaat Büyükçekmece

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ konuğu Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 92-88 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 6 oyuncusunun çift hanelere ulaştığı maçta 92-88 yendi. İlk 2 dakika TOFAŞ’tan Josh Owens ve İstanbul ekibinden de Erving Walker’ın 6’şar sayısı sonrası 6-6’lık eşitlikle geçildi. Ardından konuk ekip 6-0’lık bir seri yakalayak Deniz Kılıçlı’nın basketiyle skoru 6-12’ye getirdi ve TOFAŞ’a mola aldırdı. İlk çeyrek boyunca dış atışlardan yüksek yüzdeli oynayan Demir İnşaat Büyükçekmece bu bölümü 18-26 önde geçti.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan İstanbul ekibi, devrenin bitimine 6.27 dakika kala Diamon Simpson’un serbest atışlardan bulduğu 2 sayı sonrası skoru 20-33’e çekti ve maçta o ana kadarki en büyük fark oluştu. Ancak çabuk toparlanan TOFAŞ, Barış Ermiş’in etkili oyunu sonrasında farkı da eritmeye başlarken, son saniyede Sammy Mejia’nın başarılı turnikesi sonucu farkı 2’ye düşürdü ve soyunma odasına 40-42 geride girdi. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | Galatasaray 67-79 Fenerbahçe Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide gülen taraf baştan sona üstün oyunuyla Fenerbahçe oldu. Kanarya parkeden 79-67 galip ayrılırken Galatasaray taraftarı, müsabakada Basketbol'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal'ı istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

Dönüşte seyircisinin de desteğini arkasına alarak savunmasını sertleştiren TOFAŞ, çeyreğin bitimine 6.12 dakika kala Josh Owens’ın smaç basketi sonrası 50-49 öne geçti. Maçta ilk kez üstünlüğü eline geçiren mavi yeşilli ekip, Sammy Mejia ve Tony Crocker ile boyalı alanı etkili kullanarak bulduğu sayılarla bu kez farkı açan taraf oldu. Çeyreğin bitimine 3.12 dakika kala 15-0’lık seri yakalyan TOFAŞ, skor avantajını eline geçirdi ve kader çeyreğine de 69-61’lik üstünlükle başladı.

Son çeyrekte bu kez dönüş gerçekleştiren taraf konuk ekip oldu. Maçın bitimine 7.36 dakika kala İstanbul temsilcisi, Vojdan Stojanovski’nin 3 sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi (71-71). Son 3 dakikaya girilirken, 82-77’lik skor avantajına sahip olan Bursa temsilcisi, bitime 29 saniye kala hızlı geliştirdiği hücumda Mejia’nın ‘alley-opp’u sonrasında Owens’ın basketiyle coşarken skoru da 88-82 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ maçı 92-88’lik skorla kazanarak ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

TOFAŞ: Barış Ermiş 10, Raymar Morgan 2, Josh Owens 14, Sammy Mejia 13, Tony Crocker 18, Kenny Kadji 12, Muhsin Yaşar, Pierria Henry 21, Caner Topaloğlu 2, Yiğit Arslan

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Burak Can Yıldızlı 4, Deniz Kılıçlı 13, Carl Bracey Arman Wright 23, Erwing Walker 23, Vojdan Stojanovski 10, Oğulcan Baykan 5, Diamon Simpson 8, Evaldas Kairys 2

1. PERİYOT: 18-26

İLK YARI: 40-42

3. PERİYOT: 69-61 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | İstanbul BBSK 74-67 Galatasaray Odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, konuğu Galatasaray Odeabank'ı 74-67'lik skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku