Oğuzhan Özyakup’un ismi, Hollanda’da bir futbol sahasına verildi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un ismi Hollanda'da doğduğu şehir olan Zaandam'da bir mini futbol sahasına verildi.

Beşiktaş’ın kaptanı, milli futbolcu Oğuzhan Özyakup’un ismi, Hollanda’nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda oyuncunun doğum yeri olan Zaandam kentinde mini bir futbol sahasına verildi.

Belediye başkanı tarafından yaptırılan sahanın açılışına Oğuzhan Özyakup, ailesi ve yakınları katıldı. Mini sahadaki tabelada Oğuzhan’ın forma giydiği kulüpler yer aldı. 1992 yılında Zaandam’da doğan Oğuzhan, 1 Eylül 2008’de Arsenal’a transfer olana kadar hayatını Hollanda’da geçirmişti. Sahanın açılışına Oğuzhan Özyakup ailesiyle birlikte katılırken, törende Zaandam eski belediye başkanı Ruud Vreedam ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları da hazır bulundu. Beşiktaşlı futbolcu için yapılan saha açılışına gurbetçi vatandaşların yanı sıra Zaandam’da yaşayan genç futbol adayları da katılım gösterdi.

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