Napoli’nin yıldızı Marek Hamsik Maradona’yı geçti kulüp özel bir arma tasarladı!

Napoli'nin Slovak yıldızı Marek Hamsik, 116 golle Maradona'yı geride bırakarak Napoli'nin tüm zamanlarda en golcü oyuncusu oldu. Kulüp yıldız oyuncuyu özel bir arma ile onurlandırdı.

İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Napoli, yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik’i özel bir forma ile onurlandırdı. Napoli’nin konuğu Sampdoria’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada skoru tayin eden golü atan Hamsik, Napoli formasıyla 116. golünü kaydetti ve Diego Maradona’yı geçerek Napoli’nin tüm zamanlarda en golcü oyuncusu oldu.

Bunun üzerine Napoli, Crotone deplasmanına kollarında Hamsik’in başarısına özel bir armanın yer aldığı formayla çıktı. 2007-2008 sezonunun başında Brescia’dan Napoli’ye transfer olan Hamsik, takımıyla 467 maçta 116 gol kaydetmeyi başardı ve adını bir kulüp efsanesi olarak tarihe yazdırdı. Şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olan Napoli, Serie A’da 19 maç sonunda Juventus’un önünde liderliğini koruyor.

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