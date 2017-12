Napoli’nin yıldızı Marek Hamsik Maradona’yı geçti kulüp özel bir arma tasarladı!

İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden Napoli, yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik’i özel bir forma ile onurlandırdı. Napoli’nin konuğu Sampdoria’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada skoru tayin eden golü atan Hamsik, Napoli formasıyla 116. golünü kaydetti ve Diego Maradona’yı geçerek Napoli’nin tüm zamanlarda en golcü oyuncusu oldu.

#Napoli to wear special #Hamsik ‘all-time top scorer’ patch against Crotone#Hamsik116#CrotoneNapoli#SerieATIMOn sale at:official club stores https://t.co/bwdpsPabJRweb store https://t.co/6vHQZUOUpC#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dFhSgdUIFy

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 29 Aralık 2017