Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan gündeme damga vuran açıklamalar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Beşiktaş dışında Avrupa'da en çok puan toplayan takımız. Medyanın asıl istediği takım 2 puan aldı, rotasyon dediği takım 7 puan aldı. Ülke puanına bu kadar katkı sağlamışız, Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmüşüz, bu mu vizyonsuzluk?" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV Spor’da katıldığı 90+ isimli programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını lider kapatan Başakşehir’in başarılı teknik adamı Avcı, UEFA Avrupa Ligi sürecinden bahsetti. Avcı, “Beşiktaş dışında Avrupa’da en çok puan toplayan takımız. Medyanın asıl istediği takım 2 puan aldı, rotasyon dediği takım 7 puan aldı. Ülke puanına bu kadar katkı sağlamışız, Şampiyonlar Ligi’nin kapısından dönmüşüz, bu mu vizyonsuzluk? 5 değişik takıma, 5 değişik planla hazırlandım. Shakhtar Donetsk ve Sevilla, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’da. Ligde yarıştığımız Beşiktaş da 16’da. Onun için, oradan hesap edilsin” dedi.

‘TEKLİF GELDİ DENEBİLİR’

Avcı, Milli Takım’dan da teklif aldığını dile getirerek, “Bir takım şeyler yansıdı. Teklif geldi de denebilir, ucu açıktır. Burayı tatmış bir teknik direktör olarak bu güzel bir duygu. Bu tip teklifler olduğunda, deneyimsizlik olduğunda dalgalanmalar yaşadım. Güzel bir duygu. Yarım kalan bir işten tekrar sana gelinmesi güzel bir duygu. Bundan sonra olur mu? Olur tabii. Umarım ilerde daha sağlıklı bir zeminde olması bizim arzumuz, isteğimiz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk adaylarından biri olduklarını söyleyen Başakşehir teknik direktörü, “Şampiyonluk kelimesini telaffuz ediyoruz. Bu futbolu oynuyorsan, kültürü olan takımlara karşı oyun üstünlüğü yakalıyorsan, şampiyonluk için devam edeceğiz. Oluruz, olmayız, ama şampiyonluk için oynuyoruz” diye konuştu.

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