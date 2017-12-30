Marina Maljkovic: ‘Elimizde bulunan takımla yapabileceğimiz bu’

Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic, kadro yetersizliğinin kendileri açısından büyük bir problem oluşturduğunu söyleyerek, “Maç hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Elimizde bulunan takımla yapabileceğimiz bu. Çarşamba günü de çok zor bir maç oynayacağız ve yine aynı takımla sahaya çıkacağız” dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 67-79 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic, “Maç hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Takımımın elinden geldiğince savaşacağını düşünmüştüm. İki takımı karşılaştırdığımızda rotasyondan dem vurabiliriz. Açıkçası bu maçı neden kaybettiğimiz için basketbol hakkında profesyonel bir bilgiye sahip olmaya gerek yok. Elimizde bulunan takımla yapabileceğimiz bu. Çarşamba günü de çok zor bir maç oynayacağız ve yine aynı takımla sahaya çıkacağız. 5 Ocak gibi yeni oyuncularımız gelecek. Böyle olunca elimiz rahatlayacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Daha iyi oyuncular alma vakti’

Takıma yeni isimlerin katılacağının sinyalini veren tecrübeli koç, “Bugün taraftar da çok üzüldü. Onlar sadece bizi desteklemiyor. Bizi ciddi anlamda takip de ediyorlar. Elinizde bir bardak varsa ve bu doluysa daha fazla dolduramazsınız, taşacaktır. Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz ama artık önemli oyuncularımızın dönmesi ve daha önemli oyuncular alma vakti” şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı basketbolcu Meltem Yıldızhan ise, “Bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. Önümüzdeki maça daha iyi çalışıp telafi edeceğiz” dedi. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | Galatasaray 67-79 Fenerbahçe Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide gülen taraf baştan sona üstün oyunuyla Fenerbahçe oldu. Kanarya parkeden 79-67 galip ayrılırken Galatasaray taraftarı, müsabakada Basketbol'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal'ı istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku