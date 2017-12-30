Güle güle 2017

Adettendir. Her yılın son haftası “Bu sene nasıl geçti?” haberleri yapılır. Spor dünyası için de arşivleri karıştırdık. İşte ön plana çıkanlar…

Ülkeyi ikiye bölen referanduma yıldız futbolcular da dahil oldu. Gençlik kolları gibi propaganda yaptılar. Karabükspor'u ligin ortasında satan Tudor, Riekerink'in yerine Galatasaray'ın başına geldi. Arda Turan uçakta gazeteciye saldırdı ardından Milli Takım'ı bıraktı. Kebapçıda kavga eden eden Fatih Terim milli takımdaki görevinden alındı. Mili takımın başına umut olarak 72 yaşındaki Mircea Lucescu getirildi. Uganda'da yapılan şampiyonada kros milli takımımız karışık takım yarışında dünya üçüncüsü oldu. (Takımın tamamı Afrikalı sporculardan oluşuyordu)

Göztepe'yi şampiyon yapıp Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural işsiz kaldı. İzmir Marşı'nı sevmeyen Konyaspor başkanının adı FETÖ'ye karıştı. Çaykur Rizespor'u ligden düşüren Hikmet Karaman ‘terör olaylarını' bahane etti. Lucescu yönetimindeki A Milli Takım İzlanda maçını 3-0 kaybederek elendi. FETÖ'ye adı karışan başkanı gönderen Konyaspor taraftarı ilk Avrupa maçında İzmir Marşı'nı okudu. Dünya kupasına gidemeyen milli takım, menajer çiftliğine döndü. Kadroya Hollanda 2. liginden futbolcu bile çağrıldı. Ampute milli takımımız Avrupa Şampiyonu oldu.

Maçta hakeme küfreden ve itiraf edip özür dileyen Caner Erkin'e 6 maç ceza verildi. Nuri Şahin milli takımı bıraktı. Karabükspor'u satıp Galatasaray'a gelen Tudor kovuldu. Kebapçıda kavgaya karıştığı için milli takımdan kovulan Fatih Terim Galasataray'ın başına 4. kez geldi. Arda Turan'ın adı 96. kez Türkiye ligi için anılmaya başlandı. Seneye görüşmek üzere esen kalın…