Göztepe’de hayal kırıklığı yaratanlar

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe'nin başarılı performansı kadar hayal kırıklıkları da yaşandı. Büyük umutlarla alınan futbolculardan bazılarından beklenen verim alınamadı

Süper Lig’de topladığı 30 puanla devre arasına 6’ncı basamakta giren ve Fenerbahçe ile birlikte en başarılı deplasman performansını sergileyen Göztepe’de başarılar kadar hayal kırıklıkları da yaşandı.

14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig’e güçlü girebilmek için kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-kırmızılılarda bazı futbolcular beklentileri karşılayamadı. Büyük umutlarla kadroya dahil edilen golcüler Ghilas ve Ömer başta olmak üzere, kanat oyuncusu Gouffran, orta saha Ngando ve stoper Hakan’ın Göztepe macerası istediği gibi başlayamadı.

Jahovic’in müthiş performansının ardından diğer forvetler Ghilas ve Ömer genelde yedek kulübesinde oturdu. Beşiktaş’tan kadroya dahil olan ve yaşadığı stres kırığı yüzünden haftalarca formasından uzak kalan Ömer yalnızca 4 maçta görev alabildi.NGANDA İLK 11 FIRSATI BULAMADI

Teknik direktör Tamer Tuna’nın eski öğrencisi olan 28 yaşındaki Ömer, toplam 110 dakika sahada kalırken 1 kez fileleri havalandırdı. Gaziantepspor’dan gelen Ghilas ilk 3 maça ilk 11’de başlasa da ardından düzenli forma giyemedi. Sadece 2 gol atarak Jahovic’in gölgesinde kalan Cezayirli, 16’ncı haftada oynanan Atiker Konyaspor müsabakasında sakatlığı olmamasına rağmen Tamer Tuna tarafından 21 kişilik kadroya alınmadı.

Oynayamadığı için mutsuz olduğunu öğrenilen Ghilas’ın devre arasında takımdan gönderileceği bildirildi. Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Gouffran ise son haftalarda formayı kapsa da skora katkı sağlayamadı. Göztepe’nin Bastia’dan transferi Ngando ise hiç ilk 11’de sahaya çıkma fırsatı bulamadı. Fransız orta saha 8 maçta 108 dakika görev alabildi. Göztepe`de transfer mesaisi Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, iç transferde hareketli günler geçiriyor. İlgili Haberi Oku

EN ŞANSSIZ İSİM HAKAN ÇİNEMRE

Bu sezon en şanssız isimlerden biri ise Hakan Çinemre oldu. Ligin henüz başında sol diz çapraz bağları kopan genç stoperin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Henüz iyileşmeyen Hakan’ın ikinci yarının sonlarında form tutacağı bildirildi. Göztepe’de sezona çok iyi başlamasına rağmen, ardından düşüş yaşayan futbolcular da oldu. Göztepe’nin en flaş transferlerinden olan sağ bek Sabri Sarıoğlu ve Oscar Scarione, sezona formda girmelerine rağmen çizgilerini koruyamadı.

SABRİ DÜŞÜŞ YAŞADI

Galatasaray’da 15 sezon futbol oynadıktan sonra İzmir ekibine gelen Sabri, Göztepe’deki grafiği ile 5 yıl sonra milli takıma dahi seçildi. Ancak son haftalara doğru formunda düşüş yaşayan tecrübeli futbolcu, yerini Tanju’ya kaptırdı. Sabri, son hafta Galatasaray’la deplasmanda oynanan maçta eski takımına karşı 11’de görev alsa da beklentilerden uzaktı. Scarione de sakatlığı yüzünden kaybettiği formasına bir türlü kavuşamadı.