Galatasaray’da gündem Evra!

Ara transferde sol bek takviyesine yoğunlaşan Galatasaray'da sürpriz bir isim öne çıktı.

Galatasaray’da sol bek transferi için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Patrice Evra oldu.

Menajerler tarafından Galatasaray’a önerilen 36 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Bir yandan Asamoah ve Filipe Luis konusunda yanıt bekleyen Galatasaray, iki oyuncudan gelecek habere göre hareket edecek.

Marsilya’nın Vitoria Guimares ile oynadığı maçta taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018’e kadar UEFA organizasyonlarından men cezası alan Fransız oyuncu, Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı feshetmişti.

Kariyerine Monza’da başlayan Evra, Nice ve Monaco forması giydikten sonra 2005 yılında Manchester United’a transfer olmuştu.

İngiliz kulübünde 9 sezon kalan Evra, Juventus’ta geçirdiği 3 yılın ardından kariyerini Marsilya’da sürdürmeye karar vermişti.

Galatasaray`ın 2017 serüveni! 3 teknik adam, 12 futbolcu transferi Galatasaray, 2017 yılında 3 teknik direktörle çalışırken, transfere de 45 milyon 550 bin Euro harcadı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu yılı kupa almadan tamamladı. İlgili Haberi Oku