Galatasaray tribünlerinde ‘Can Topsakal istifa’ sesleri

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi ağırladığı mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal’ı istifaya davet etti.

Galatasaray Kadın Basketbol takımı maçında istifa çağrısı yapıldı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ın Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe mücadelesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray’ın basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal'ı istifaya davet etti. Galatasaray taraftarları, uzun süre boyunca ‘Can Topsakal istifa', ‘Topsakal bu takım senin eserin' tezahüratları yaptı.

Öte yandan Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal'ı istifaya çağıran sarı-kırmızılı taraftarların ‘Hırsız liseli istemiyoruz', ‘Cimbombom halkındır lisenin değil', ‘Liseli zihniyet istemiyoruz' tezahüratları attığı da görüldü. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan`dan çok sert açıklama! İlgili Haberi Oku