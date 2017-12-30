Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul: ‘İlk yarı farkı açarak avantaj elde ettik’

Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında farkı açmalarının kendilerine ikinci yarıda fayda sağladığını ve bunun maçı kazanmalarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul, “Zor bir deplasman. Ligdeki konumumuza bakınca bizim maçı daha rahat kazanacağımız gibi görünüyordu. Ama bu işler öyle olmuyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman farklıdır. Basketbolda da her takım güçlü ve kuvvetli. Artık çok fazla kadro farkı yok.

İlk yarı farkı açarak bir avantaj yakaladık. İkinci yarı bunun işimize yarayacağını biliyorduk. Çünkü Galatasaray evinde agresif oynayan bir takım. İlk yarı kazandık, ikinci yarı kaybettik diye maça bakıyorum. Bazı şeyleri tecrübe edinmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ayşe Cora ise deplasmanda böyle zorlu bir maçtan galip çıktıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | Galatasaray 67-79 Fenerbahçe Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide gülen taraf baştan sona üstün oyunuyla Fenerbahçe oldu. Kanarya parkeden 79-67 galip ayrılırken Galatasaray taraftarı, müsabakada Basketbol'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal'ı istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku