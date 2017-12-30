Eden Hazard’ın babası, oğlunun oynamak istediği takımı açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard'ın babası, Belçikalı futbolcunun Real Madrid'de oynamak istediğini dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen Eden Hazard’ın babası, oğlunun Real Madrid’de oynamak istediğini açıkladı.

Belçika basınına açıklamalarda bulunan baba Thierry Hazard, “Hazard’ın Chelsea ile sözleşme yenileme görüşmelerini durdurduğu doğru” diyerek Belçikalı futbolcunun takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Hazard’ın hayakinin Real Madrid olduğunu belirten baba Hazard, “Real Madrid’den gelebilecek potansiyel bir teklifi düşünüyor ve orada üstesinden gelebileceği bir pozisyonda olmak istiyor. Ancak bu konuda herhangi resmi bir şey yok” dedi.

2012 yılından beri formasını giydiği Chelsea’de iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Hazard’ın, Londra ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig’de oynadığı 17 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde 6 maça çıkan Hazard, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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