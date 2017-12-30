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Cedi’den Cenk Tosun’a ‘Hayırlı olsun’ mesajı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun ile milli basketbolcu Cedi Osman arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cedi, All Star oylaması için kendisine destek veren Cenk Tosun'a "Abi hayırlı olsun" karşılığını verdi.
09:4630 Aralık 2017
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Cedi’den Cenk Tosun’a ‘Hayırlı olsun’ mesajı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, NBA All-Star 2018 oylaması için Cleavland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’a sosyal medya hesabından destek verdi.

Cedi, Everton’a transferi gündemde olan Cenk’in bu desteğine, “Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun” diye yanıt verdi.

Cenk Tosun ise milli basketbolcunun mesajı üzerine “Gururumuzsun kardeşim” paylaşımında bulundu.

29 Aralık 2017 Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce`tan flaş Cenk Tosun açıklaması Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'tan Cenk Tosun transferine ilişkin flaş bir açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

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beşiktaş Cedi Osman Cenk Tosun sosyal medya transfer twitter
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