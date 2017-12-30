Cedi’den Cenk Tosun’a ‘Hayırlı olsun’ mesajı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun ile milli basketbolcu Cedi Osman arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cedi, All Star oylaması için kendisine destek veren Cenk Tosun'a "Abi hayırlı olsun" karşılığını verdi.

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