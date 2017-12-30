Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay BŞB 74-71 Beşiktaş

Beşiktaş, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay BŞB deplasmanında 74-71'lik skorla mağlup oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Hind Ben Abdelkader 20 sayıyla takımının en skorer ismi olmayı başarırken konuk Beşiktaş’ta Erica Wheeler’ın 23 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Cedi`den Cenk Tosun`a `Hayırlı olsun` mesajı İlgili Haberi Oku

Salon: Antakya

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Özge Yavaş 8, Courtney Paris 16, Leilani Mitchell 11, Katsuaryna Syntsina 6, Seda Deniz, Berrak Özaltın, Hülya Çoklar, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 6, Merve Aydın 7, Hind Ben Abdelkader 20

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

Beşiktaş: Tyrone Mosby 6, Shavonte Zellous 16, Burcu Çiğil 3, Esra Atacan 14, Sera Özelçi, Nur Dabakoğlu, Kübra Siyahdemir 3, Iva Rodasavljevic 6, Meltem Avcı, Erica Wheeler 23, Buse Özek, Sevgi Uzun

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 17-13 (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

Devre: 40-35 (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

3. Periyot: 52-45 (Hatay Büyükşehir Belediyesi)