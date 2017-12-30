Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | Galatasaray 67-79 Fenerbahçe

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide gülen taraf baştan sona üstün oyunuyla Fenerbahçe oldu. Kanarya parkeden 79-67 galip ayrılırken Galatasaray taraftarı, müsabakada Basketbol'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal'ı istifaya davet etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 12. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 67- 79’luk skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Petronyte 26 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da onun çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Maçı baştan sona üstün götüren konuk ekip Fenerbahçe’de ise Powers 22 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Karşılaşmada Galatasaray taraftarı kadın ve erkek basketbol şubelerinde alınan kötü sonuçlara tepki gösterirken Basketbol’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal istifaya davet edildi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11’inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6’ncı mağlubiyetini aldı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:

Hatay BŞB – Beşiktaş: 74-71

Botaş – İstanbul Üniversitesi: 66-50

Samsun Canik Belediye – Mersin BŞB: 70-76

Çukurova Basketbol – Bornova Beckerspor: 145-41

AGÜ Spor – OGM Orman Gençlik: 56-70

Yakın Doğu Üniversitesi – Adana ASKİ: 84-69

Galatasaray tribünlerinde ‘Can Topsakal istifa' sesleri Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Basketboldan sorumlu yönetici Can Topsakal'ı istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku Salon: Ahmet CömertHakemler: Aydın Karaçam Ozan Gönen, Yiğit Gönültaş

Galatasaray: Epoupa 14, Özge, Meltem 2, Ayşegül, İrem Naz, Işıl 11, Dubljevic 8, Petronyte 26, Gizem, Merve, Kobryn 6, İnci

Başantrenör: Marina Maljkovic

Fenerbahçe: Pelin 6, Ayşe 9, Melisa, Merve, Birsel 3, Vaughn 7, Verameyenka 9, Tuğçe 4, Tilbe 2, Powers 22, Dabovic 17, Esra

Başantrenör: Fırat Okul

1. Periyot: 13-19 (Fenerbahçe)

Devre: 31-52 (Fenerbahçe)

3. Periyot: 48-63 (Fenerbahçe)