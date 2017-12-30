Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | Galatasaray 67-79 Fenerbahçe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 12. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 67- 79’luk skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Petronyte 26 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da onun çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Maçı baştan sona üstün götüren konuk ekip Fenerbahçe’de ise Powers 22 sayıyla takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.
Karşılaşmada Galatasaray taraftarı kadın ve erkek basketbol şubelerinde alınan kötü sonuçlara tepki gösterirken Basketbol’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal istifaya davet edildi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11’inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6’ncı mağlubiyetini aldı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:
Hatay BŞB – Beşiktaş: 74-71
Botaş – İstanbul Üniversitesi: 66-50
Samsun Canik Belediye – Mersin BŞB: 70-76
Çukurova Basketbol – Bornova Beckerspor: 145-41
AGÜ Spor – OGM Orman Gençlik: 56-70
Yakın Doğu Üniversitesi – Adana ASKİ: 84-69
Salon: Ahmet CömertHakemler: Aydın Karaçam Ozan Gönen, Yiğit Gönültaş
Galatasaray: Epoupa 14, Özge, Meltem 2, Ayşegül, İrem Naz, Işıl 11, Dubljevic 8, Petronyte 26, Gizem, Merve, Kobryn 6, İnci
Başantrenör: Marina Maljkovic
Fenerbahçe: Pelin 6, Ayşe 9, Melisa, Merve, Birsel 3, Vaughn 7, Verameyenka 9, Tuğçe 4, Tilbe 2, Powers 22, Dabovic 17, Esra
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 13-19 (Fenerbahçe)
Devre: 31-52 (Fenerbahçe)
3. Periyot: 48-63 (Fenerbahçe)