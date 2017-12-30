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Atletico Madrid’in yeni stadını koyunlar bastı

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, İspanyol devlet kanalı TVE'de yayınlanan 'Inocente, Inocente' program ekibinin şakasının kurbanı oldu.
12:5030 Aralık 2017
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Atletico Madrid’in yeni stadını koyunlar bastı

Tecrübeli başkan yeni statları Metropolitan Wanda’yı basan koyunların şokunu yaşadı. Koyunlar stada girmesin diye büyük uğraş veren Cerezo, bir yandan da koyunların başındaki çobanı iknaya çalıştı.

Çoban, Madrid Belediyesinden koyunlarını stadın önünde otlatabilmesi için izin aldığını söylerken Cerezo ise çaresiz kalıyor. Şakanın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Etiketler
Atletico Madrid ispanya Koyun Metropolitan Wanda
Son güncelleme: 13:16 | 30.12.2017
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