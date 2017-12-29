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Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı’na ‘mermi’li paket!

Yunanistan’da, Futbol Federasyonu (EPO) Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket ve tehdit mektubu gönderildi.
14:5129 Aralık 2017
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Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı’na ‘mermi’li paket!

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'da, Futbol Federasyonu Atina’da bulunan merkez binasına ulaşan pakette Federasyon Başkanı Vangelis Grammenos'a yönelik tehdit ifadeleri içeren üç sayfalık bir mektup da bulunduğu belirtildi.

“Papadopulos” imzası ile Pire'den gönderildiği açıklanan mektupta Vangelis Grammenos'un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği belirtildi.

Posta aracılığı ile gönderilen mektubun terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

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Son güncelleme: 14:55 | 29.12.2017
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