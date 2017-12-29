Xavi Hernandez: “Kevin De Bruyne, Manchester City’nin Messi’si”

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın unutulmaz futbolcularından Xavi, Manchester City hakkında konuşurken Pep Guardiola'nın oynattığı futbolu övdü

Barcelona’nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez, eski hocası Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Guardiola’nın İngiliz ekibine, Barcelona’nın kodlarını yüklediğini belirten Xavi, Kevin de Bruyne’ün Manchester’da Messi rolünü üstlendiğini de ifade etti. Manchester City ile bu sezon muhteşem bir ivme yakalayan Guardiola, Premier Lig’de en yakın rakibine 15 puan fark atarak zirveye oturdu.

Pep’in takımları takım olarak maçları kazandığının altını çizen Xavi, “Ancak buna rağmen bazen özel işler yapacak oyuncuya ihtiyaç vardır. Barcelona’da Messi vardı. Manchester City ise Kevin De Bruyne’e sahip” diye konuştu.

Belçikalı yıldızdan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu “Bruyne ne zaman topu ayağına alsa özel bir şeyler yapacağını hissetiriyor” ifadelerini kullandı.

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