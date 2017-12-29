Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Futbolcularım artık geleceğe bakıyor”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo mavili ekibin resmi dergisine bir yazı kaleme aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın kendine güveninin yükseldiğini belirterek, “Futbolcularım artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor” dedi.

Çalımbay, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, devre arasını iyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Taraftarın 12´nci değil 1´inci adam olduğuna vurgu yapan Çalımbay şunları söyledi:

“Ekibimle beraber, Türk futbolunun en büyük camialarından birinde, Trabzonspor´da görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ligin dokuzuncu haftası itibarıyla bize verilen bu görev, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü Trabzonspor hedefleri olan bir camia. Lige istediği gibi başlayamadığı için bu hedeflerden uzak düştü. Ama şimdi, hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bunu da taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla, hep birlikte başaracağız. Taraftarlarımızın, ligin ilk haftalarında ne kadar üzülmüş olsalarda takımlarının yanında yer almaları, takım içinde kazandığımız sinerji ve yükselen mücadele kapasitesi son haftalardaki yükselişi de beraberinde getirdi. Biz en büyük gücü taraftarımızdan alıyoruz. Ben futbol oynadığım dönemlerde bordo-mavili taraftarların takımlarına nasıl destek olduklarına bizzat şahit olmuştum. Taraftar için 12´nci adam derler; benim için onlar 1´inci adamdırlar.”

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`FUTBOLCULARIM ARTIK GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAKIYOR´

Trabzonspor’un en iyisini hak ettiğine işaret eden Çalımbay “Son haftalarda topladığımız puanlar herşeyden evvel takımımızın kendine güvenini yükseltmiş durumda. Futbolcularım artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor. Ara dönemi iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirebilmek istiyoruz. Trabzonspor, en iyisini hak ediyor. Biz de çalışma azmimiz ve sorumluluk bilincimizle bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir taraftarımızın bile şüphesi olmasın. 2018´in camiamıza başarı, istikrar ve güven getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.

2’NCİ YARI HAZIRLIKLARI ANTALYA´DA BAŞLAYACAK

Öte yandan 27 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından izne çıkan Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına ise 4 Ocak´ta Antalya´da yapacağı kamp ile başlayacak. Bordo-mavili takımda yabancı oyunculara 1 gün daha fazladan izin verildiği belirtilirken, 5 Ocak´tan itibaren takımın tam kadro Antalya´da hazırlıklarını sürdürmesi bekleniyor.