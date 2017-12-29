Samsunspor yönetimi istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da dün gerçekleşen olağanüstü seçimli kongre sonrasında aday olmamasından dolayı divan kurulu, mevcut yönetimin 6 ay daha devam etmesi için seçimi erteledi. Karar sonrası Samsunspor'da Başkan Erkurt Tutu öncülüğünde yapılan toplantısında yönetim istifa kararı aldı. Karar resmi internet sitesinden açıklandı.

Samsunspor seçimli olağanüstü kongresi dün Atakum ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede başkanlığa aday çıkmaması sonrasında divan kurulu mevcut yönetime 6 ay daha devam etmesi ve ileri bir tarihte kongre kararı alması için gerçekleşen kongreyi erteledi. Karar sonrası bugün Nuri Asan Tesisleri’nde başkan Erkurt Tutu öncülüğünde yapılan toplantıda yönetim istifa kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz, 27 Aralık 2014 tarihinde üstlenmiş olduğu görevlerini, büyük bir onur ve özveri ile 28 Aralık 2017 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul´a kadar taşımıştır. Gerek kongre süreci içerisinde ve gerekse 28 Aralık 2017 günü yapılan kongrede ne yazık ki aday çıkmamış, Kongre Divan Kurulu Başkanlığı kongreyi ertelemiş, görevi yeniden kurulumuza vermiştir. Ancak tüm bu kongre sürecinde ve kongre salonunda da ifade ettiğimiz gibi kurulumuz aday değildir. 29 Aralık 2017 günü (bugün) Nuri Asan tesislerinde yaptığımız son toplantı ile Yönetim Kurulumuz daha önce de açıklanan sebepler ile Samsunspor´da üstlenmiş olduğu görevlerinden istifa etmiştir. Değerli spor kamuoyu ile paylaşır, saygılarımızı sunarız” denildi.

Samsunspor kongresi yönetime aday çıkmadığı için ertelendi Samsunspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yönetime aday çıkmadığı için 6 ay süreyle ertelendi. İlgili Haberi Oku