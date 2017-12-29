Pablo Laso: ‘Eksik kadro ile dik durmayı başardık’

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, savunmada daha iyi olduklarını ifade ederek, “Eksik kadromuzla dik durmayı başardık. Savunmamız daha iyiydi birçok pozisyonda kontrolü ele aldık” dedi.

THY Euroleague'in 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş'u 77-79'luk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, “40 dakika boyunca iyi oynadık. Fenerbahçe Doğuş çok agresif başladı. İlk başta hiç sayı bulamadık. İkinci çeyrekte daha fazla sayı bulduk. Eksik kadromuzla dik durmayı başardık. Savunmamız daha iyiydi birçok pozisyonda kontrolü ele aldık. Son saniyeye kadar savaştık. Bu salondaki atmosfere alışmaya başladık. Geçen sene Fenerbahçe'ydi bu sene biz” şeklinde konuştu.

‘Doncic ile gurur duyuyoruz’

Pablo Laso, genç oyuncu Luka Doncic ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Doncic çok iyi bir oyuncu. Çok farklı savunmacılara alışkın bir oyuncu. Gereğini yapıyor ve değişik pozisyonlarda oynayabiliyor. Hep doğru kararları verebilecek mi diye endişelerim oluyor ama her zaman kararları veriyor. Bugün 10 asist yaptı bu da en güzel göstergesi. Takıma hep katkıda bulunuyor. 8 ribaundu da var. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve takım için oynuyor. Takıma 13 yaşındayken katıldı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bu salonda Fenerbahçe Doğuş'a karşı triple-double yapamadığı için biraz üzgündü. Ben onu çok fazla düşünmüyorum” açıklamasını yaptı. Thompkins'in performansına da değinen Laso, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Thompkins 4 numaralı pozisyonda oynuyor. İyi oyuncuların kaliteleri farklı pozisyonlarda oynayabilmeleriyle gösteriliyor. Fenerbahçe Doğuş'a karşı iyi oynadı. Bize alan oluşturdu. Hem savunmada hem de hücumda çok iyiydi. Gerektiğinde içeri girerek, gerektiğinde de dışarıdan katkı verdi.” THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid THY Euroleague'in 15. hafta mücadelesinde, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 79-77 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku