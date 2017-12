Medipol Başakşehir’den Everton’a Cenk Tosun transferi için teşekkür!

Medipol Başakşehir Kulübü, İngiliz ekibi Everton’a, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun’u aldıkları için teşekkür etti.

Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken İstanbul takımı, bu sefer de Everton’a mesaj gönderdi.

Medipol Başakşehir, Cenk Tosun’un gollerinin yer aldığı videoya Everton’ı da ekleyerek, “Rakibimiz Beşiktaş’tan Cenk Tosun’u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız” ifadelerini paylaştı.

Thank you @Everton for stealing @CenkTosun_ from our great rivals @Besiktas He is one transfer you’ll never regret https://t.co/AISKzFTK6Y

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 29 Aralık 2017