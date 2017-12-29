Kupada rövanş maçlarının tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda rövanş maçlarının tarihi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. TFF’den yapılan açıklamaya göre son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle: Beşiktaş Osmanlıspor: 4-1 (Maç sonucu) | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı Beşiktaş Osmanlıspor maçı ile devam etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı eline geçirdi. İlgili Haberi Oku 16.01.2018 SALI

16.00 Bursaspor – Gençlerbirliği

18.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor

20.30 İstanbulspor – Fenerbahçe

17.01.2018 ÇARŞAMBA

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor – Boluspor

18.00 Medipol Başakşehir – Akın Çorap Giresunspor

20.30 Osmanlıspor – Beşiktaş

18.01.2018 PERŞEMBE

18.00 Antalyaspor – Kayserispor

20.30 Bucaspor – Galatasaray