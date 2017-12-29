Gökhan Gönül çılgına döndü! Bacağı kırılıyordu…

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta Gökhan Gönül'e yapılan müdahale yürekleri ağza getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Vodafone Park’ta Beşiktaş, Osmanlıspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 90.dakikasında Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Osmanlısporlu Anıl Karaer’in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Gökhan’ın sağ baldırına çok tehlikeli şekilde basan Anıl Karaer, bu hareketinin ardından hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Acılar içinde yerde kalan Gökhan Gönül sert faul nedeniyle rakibinin üzerine yürüdü.

AMELİYAT OLDUĞU BACAĞINA GELİNCE…

2 Ağustos’ta sağ ayak kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilen Beşiktaşlı Gökhan Gönül ameliyat olmuş ve 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. Gökhan Gönül bu sebeple Anıl Karaer’e çok büyük tepki gösterdi.

Sezon başında aynı bacağından sakatlanarak ameliyat geçiren Gökhan Gönül’e yapılan o faule siyah beyazlı taraftarlar da isyan etti. Sosyal medyadan Anıl Karaer’e tepki gösteren taraftarlar Gökhan Gönül’ün ayağının kırılmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.

İŞTE O TEPKİLER!

Bugün belkide tüm Beşiktaşlılar olarak bu maç hiç oynanmasaydı diyeceğimiz bir pozisyon oldu allahtan kazasız atlattık Gökhan gönülün ayağı kırılabilirdi futbol hayatı bitebilirdi geçmiş olsun @_gokhangonul — @SMAN KEKİKÇİ (@KekikciOsman) 28 Aralık 2017

Anıl Karaer az kalsın Gökhan Gönül ‘ün ayağını kırıyordu… — BJK_1903 (@Aras_Yusuf_) 28 Aralık 2017

Anıl karaer savcılıkta bi ifade verse olur.Hep birlikte neden Gökhan Gönülü öldürmeye çalıştığını öğreniriz. — FedadanSefaya (@FedadanSefaya) 28 Aralık 2017