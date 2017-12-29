Gennaro Gattuso’dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. Gattuso, "Hakan, Inter maçında çok iyi oynadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor" ifadelerini kullandı. Gattuso ayrıca, "İlk antrenmanlarımda benim için kötüydü. Ardından 25 günde çok iyi çalışıp, harika işler yaptı" dedi.

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Serie A’da yaz döneminde iddialı bir kadro kurmasına rağmen istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı-siyahlılarda performansı hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Gattuso, “Hakan, Inter maçında çok iyi oynadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Oyuncusunun baştaki performansını eleştiren Gattuso, “İlk antrenmanlarımda benim için kötüydü. Ardından 25 günde çok iyi çalışıp, harika işler yaptı” derken Hakan ise daha önce yaptığı açıklamada, “Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil. Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var” şeklinde konuşmuştu.

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