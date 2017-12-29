SON DAKİKA | Galatasaray’da başkan adayları belli oldu! İşte yönetim listeleri
Galatasaray’da 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık için yarışacak adaylar belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak. Eski yönetimden Burçin Aslan’ın son anda kaldığı öğrenilirken; Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim aldı. Dursun Özbek yönetiminde yer alacağı konuşulan Emir Sarıgül ise Doğan Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.
Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, DHA’ya yaptığı açıklamada ”Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray’a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı” dedi. Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.
DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ
asil üyeler:
Özkan Olcay
Osman kocaman
Nasuhi Sezgin
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Murat Atay
Ural Aküzüm
yedek üyeler
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
MUSTAFA CENGİZ’İN LİSTESİ
Asil üyeler:
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney Okan Böke
Adil Aaraboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
yedek üyeler
Mahmut Recevik
Mehmet Öner Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur