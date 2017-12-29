SON DAKİKA | Galatasaray’da başkan adayları belli oldu! İşte yönetim listeleri

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a hazırlanan Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçimde başkanlık için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.

Galatasaray’da 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık için yarışacak adaylar belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak. Eski yönetimden Burçin Aslan’ın son anda kaldığı öğrenilirken; Dursun Özbek mevcut yönetimden 7 kişiyle devam edecek, 7 de yeni isim aldı. Dursun Özbek yönetiminde yer alacağı konuşulan Emir Sarıgül ise Doğan Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Daha önce de yönetimlerde yer aldığını belirten Sarıgül, DHA’ya yaptığı açıklamada ”Ünal Aysal gibi bir başkanla çalıştım. Galatasaray’a 3 dönem yönetici olarak hizmet ettim. Bu dönem işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaten böyle bir şey düşünemezdim. Kimseyle de böyle bir görüşmem olmadı” dedi. Abdurrahim Albayrak ise tekliflere teşekkür etti.

DURSUN ÖZBEK’İN LİSTESİ

asil üyeler:

Özkan Olcay

Osman kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Murat Atay

Ural Aküzüm

yedek üyeler

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ’İN LİSTESİ

Asil üyeler:

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

yedek üyeler

Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

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