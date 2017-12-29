Galatasaray’da 2010-11’den sonra ilk

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, 2010-11 sezonundan sonra en kötü ikinci ilk yarı performansı sergiledi.

Galatasaray, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında aldığı 8 mağlubiyetin ardından en kötü ikinci ilk yarı performansını bu sezon sergiledi. Aslan, ligin ilk devresini 4 yenilgiyle tamamladı.

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. Sezonu Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile başlayıp, ilk yarıyı Teknik Direktör Fatih Terim ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, toplam 35 puan topladı. Ligde ilk 9 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, ilk yenilgisini Trabzonspor deplasmanında aldı.

Toplamda 4 kez sahadan boynu bükük ayrılan sarı-kırmızılılar, Trabzon'un dışında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi. Aslan, Malatyaspor’a kaybetmesinin ardından da hoca değişikliğine gitti.

Galatasaray, kötü geçirdiği 2010-2011 sezonun ilk yarısında toplam 8 mağlubiyet almıştı. Bu sezondan sonra Aslan, en fazla yenilgiyi de bulunduğumuz sezonunda içerisinde aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında 2, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise 3 kez taraftarını üzdü.