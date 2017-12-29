Galatasaray transfer haberleri: Kwadwo Asamoah’ın alternatifini buldu, Davide Santon!

Ara transfer döneminde sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray'dan en son transfer haberleri geliyor. Cimbom Asamoah için son kez Juventus ile görüşecek. Olumsuz geri dönüş alınması halinde Inter'in 26 yaşındaki savunmacısı Davide Santon için teklif yapılacak.

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