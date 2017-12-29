Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray transfer haberleri: Kwadwo Asamoah’ın alternatifini buldu, Davide Santon!

Ara transfer döneminde sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray'dan en son transfer haberleri geliyor. Cimbom Asamoah için son kez Juventus ile görüşecek. Olumsuz geri dönüş alınması halinde Inter'in 26 yaşındaki savunmacısı Davide Santon için teklif yapılacak.
10:0629 Aralık 2017
0
Galatasaray transfer haberleri: Kwadwo Asamoah’ın alternatifini buldu, Davide Santon!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Juventus’tan Kwadwo Asamoah transferini sonlandıramazse Inter’den Davide Santon’u kadrosuna katmaya çalışacak.

Vatan Gazetesi’nin haberine göre; sol bekte yaşadığı soruna çare bulmaya çalışan sarı kırmızılı ekip, Juventus’un Asamoah’ı bırakmaktan vazgeçmesi üzerine planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Asamoah’ı ara transferde kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, 29 yaşındaki Ganalı futbolcu için Torino temsilcisine son bir teklif yapacak.

Juventus’un olumsuz bir geri dönüş yapması halinde sarı kırmızılılar, Inter’de forma giyen 26 yaşındaki Davide Santon için nabız yoklayacak. Santon, Nagatomo ve sezon başında 20 milyon euro’ya transfer edilen Dalbert’in arkasında formaya hasret kaldı.

Galatasaray, İtalyan sol beki bonservis bedeli ödemeden almaya çalışacak. Inter’den gelen teklife göre strateji belirlenecek.

29 Aralık 2017 Fatih Terim`in eski yardımcısından çarpıcı sözler! Bir dönem Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve olaylı bir şekilde sarı kırmızılı kulüpten ayrılan Duygu Erdoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
davide santon galatasaray İNTER juventus Kwadwo Asamoah
Son güncelleme: 10:39 | 29.12.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER