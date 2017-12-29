Galatasaray için kritik gün!

Galatasaray Kulübü'nde yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü Seçim kararı alındı. Dursun Özbek'in de "Ben de seçimde aday olacağım" açıklamasından sonra yeni adaylar da çıkmaya başladı. Başkan adaylarının belge ve listeleri en son bugün 18.00'e kadar imza karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

Galatasaray’da Kulübü’nde hareketli günler yaşanıyor. 16. haftada alınan 2-1’lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında yönetim kurulu Türk Telekom Stadyumu’nda olağan üstü olarak toplandı. Yaklaşık 4 saat süren yönetim kurulu toplantısından erken seçim kararı ve teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılması kararı çıktı. Bu açıklamadan 4 gün sonra teknik direktörlük koltuğu 4. kez Fatih Terim’e emanet edildi. Galatasaray Kulübü’nde yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Olağanüstü Seçim kararı alındı.

Dursun Özbek’in de basın toplantısındaki açıklamalarının ardından cevabı en çok merak edilen soru; 13-20 Ocak tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda kimlerin başkan adayı olacağı. Galatasaray Kulübünde 13 Ocak’ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ocak’ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini bugün teslim etmeleri gerekiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri bugün saat 18.00’e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu. Belirtilen zamana kadar listelerini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağı kaydedildi.

İşte Olağanüstü Genel Kurul’da Galatasaray Kulübü başkanlığına aday olması beklenen ve adaylığı kesin olan isimler:

Dursun Özbek (Olağanüstü olarak seçimde yeniden aday olacak, yönetim kurulu listesini büyük oranda değiştirecek. Dursun Özbek, Igor Tudor’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim’e emanet etti.)

Mustafa Cengiz (Başkan adayı olduğunu açıkladı.)

Turgay Kıran (Daha önce adaylığını açıklayan Kıran, adaylıktan çekildiğini ve Dursun Özbek’in karşısında olacak bir adayı destekleyeceğini belirtti.)

Galatasaray’da 13 Ocak’da yapılacak olağanüstü kongrede Dursun Özbek rakipsiz olmayacağı ve Prof.Dr. Duygun Yarsuvat‘ın başkanlığa aday olacağı iddia edildi. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

Adnan Öztürk (Aday olması bekleniyor)

Burak Elmas (Galatasaray eski başkanı Faruk Süren’in damadı Burak Elmas’ın, aday olacağı konuşuluyor.)

Haluk Ulusoy (Haluk Ulusoy’un yönetim çalışması içinde olduğu ve adaylığını açıklayacağı iddia edildi.)

Ünal Aysal (Aday olmayacağını açıkladı)

Ahmet Özdoğan (Aday olmayacağını açıkladı)

Adnan Polat (Aday olmayacağını açıkladı)

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