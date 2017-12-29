Fenerbahçe’nin en fazla isabetsiz pas atan ve top kaybı yapan oyuncusu Nabil Dirar oldu

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Faslı futbolcusu Nabil Dirar, bu sezon ilk yarıda sarı lacivertli takımda en fazla isabetsiz pas atan ve top kaybı yapan oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Nabil Dirar’ın performansı hayal kırıklığı yaratıyor.

Opta verilerine göre; hem sağ bekte, hem de sağ açıkta görev yapabilen Faslı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe’nin en fazla isabetsiz pas atan (135) ve top kaybı yapan (269) ismi oldu.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2012 yılında transfer olduğu Monaco’da 5 sezon geçirdikten sonra 3,5 milyon euro’ya Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Bu sezon Süper Lig’de 15 maça çıkan Dirar, 2 gol atıp 3 asist yaptı. Dirar’ın sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek.

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