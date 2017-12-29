Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’tan flaş Cenk Tosun açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'tan Cenk Tosun transferine ilişkin flaş bir açıklama geldi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, Cenk Tosun transferini soran muhabirlere, “Cenk Tosun ya da bir başkası. Bir golcüye ihtiyacımız var. Buraya oyuncu bakıyoruz. Alabilirsek forvet transferi yapacağız. Daha fazla gol atmamız gerekiyor” yanıtını verdi.

İngiliz basını geçtiğimiz gün Everton’ın 28 milyon euro’ya transferi bitirdiğini yazmıştı.

Cenk Tosun’un sağlık kontrolünden geçtiği belirtilirken dün Osmanlıspor maçına çıkan yıldız futbolcu, karşılaşma sonrasında taraftarlara adeta ‘veda’ üçlüsü çektirdi.

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